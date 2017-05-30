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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:09  30 мая 2017 0

Осужден уралец, убивший двух шумных соседей

Мужчина схватился за нож, не выдержав шума за стенойФото: Соцсеть

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии жителя Североуральска, который расправился с шумными соседями.

«Суд учел, что причиной преступления послужило правонарушение со стороны самих потерпевших, которые шумели в ночное время. Подсудимый признал вину в полном объеме, однако в суде заявлял, что сделал это в состоянии аффекта. Суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел 7 сентября 2016 года в Североуральске. 22-летний ранее судимый Антон Терентьев уложил спать своего маленького ребенка, после чего уснул сам. Проснулся он от шума за стеной — там выпивала компания, состоявшая из мужчины и двух женщин.

«Обвиняемый позвонил соседям, попросил не шуметь, чтобы не разбудили ребенка. Но произошли конфликт и драка. Мужчина вооружился найденным в квартире ножом и начал наносить удары. Пострадавший скончался на месте. Также мужчина ударил ножом двух женщин. Одна погибла на месте, а другая, раненая, сумела выбежать из квартиры», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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