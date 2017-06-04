{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
17:59  04 июня 2017 0

Политкорректность заканчивается. Премьер Британии и президент США сделали заявления после теракта в Лондоне

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Террористы давили лондонцев автобусом и резали ножамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Великобритания будет добиваться заключения международного соглашения о противодействии распространению экстремистской информации в интернете. Об этом заявила 4 июня премьер-министр Тереза Мэй.

«Терроризм взращивает терроризм, террористы вдохновляют на новые теракты, копируют друг друга и используют зачастую самые примитивные способы нападения», — констатировала глава британского кабинета. По мнению Мэй, взаимодействию преступников способствует наличие собственных площадок в сети и сама возможность распространять экстремистскую информацию через интернет, сообщает «Газета.ру».

Однако борьбой в виртуальности Тереза Мэй ограничиваться не намерена. Она предлагает увеличить для подозреваемых в подготовке терактов срок задержания без предъявления обвинения.

На данный момент погибшими при теракте в Лондоне считаются семь человек, пострадавшими — 48. В ночь на 4 июня три террориста на микроавтобусе въехали в толпу на Лондонском мосту, а затем вышли на рынке Боро и с ножами резать прохожих. Президент России Владимир Путин направил соболезнования британскому народу. Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал позицию мэра британской столицы Садика Хана, отказавшегося повысить уровень террористической угрозы и призывающего не откладывать выборы в парламент из-за трагедии. «Мы должны прекратить быть политкорректными, нам пора заняться укреплением безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже», — написал он в своем твиттере.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров