{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
08:34  04 июня 2017 0

«Преднамеренная и трусливая атака». Мировые лидеры отреагировали на теракты в Лондоне

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Западные политики осудили теракты в ЛондонеФото: depositphotos.com

Лидеры Франции и США выразили готовность помочь властям Великобритании в расследовании терактов, произошедших ночью в районе в центре Лондона. Местные власти в свою очередь призывают жителей и гостей города быть бдительными.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с атаками террористов. В своем Twitter он написал: «Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше чем когда-либо [становится] рядом с Великобританией. Мои мысли с погибшими и их семьями». Американский лидер Дональд Трамп также обещал оказать помощь Лондону после атак. «Независимо от того, что Соединенные Штаты могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, мы будем там — мы с вами. Благослови Бог!», — написал в Twitter Трамп.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о созыве чрезвычайного комитета утром в воскресенье, 4 июня. Также она провела встречу с сотрудниками британской службы безопасности, сообщает «Газета.Ru».

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей и гостей британской сохранять спокойствие и бдительность. Теракт Хан считает «преднамеренной и трусливой атакой на невинных лондонцев и гостей». Он также заявил о том, что таких «варварских действий нет никакого оправдания».

По последним данным полиции Великобритании жертвами терактов стали шесть человек, еще более 20 человек находятся в больницах.

В ночь на 4 июня на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Есть данные о жертвах. Также сообщалось об инциденте на рыке возле Лондонского моста. В ходе нападения террористы кричали «Это за Аллаха!». На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок. В Лондоне для поимки террористов задействовали спецназ. По данным силовиков, один террорист остается на свободе, а еще один, как предполагается, был застрелен.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров