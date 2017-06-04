08:34 04 июня 2017 0

Западные политики осудили теракты в Лондоне Фото: depositphotos.com

Лидеры Франции и США выразили готовность помочь властям Великобритании в расследовании терактов, произошедших ночью в районе в центре Лондона. Местные власти в свою очередь призывают жителей и гостей города быть бдительными.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с атаками террористов. В своем Twitter он написал: «Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше чем когда-либо [становится] рядом с Великобританией. Мои мысли с погибшими и их семьями». Американский лидер Дональд Трамп также обещал оказать помощь Лондону после атак. «Независимо от того, что Соединенные Штаты могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, мы будем там — мы с вами. Благослови Бог!», — написал в Twitter Трамп.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о созыве чрезвычайного комитета утром в воскресенье, 4 июня. Также она провела встречу с сотрудниками британской службы безопасности, сообщает «Газета.Ru».

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей и гостей британской сохранять спокойствие и бдительность. Теракт Хан считает «преднамеренной и трусливой атакой на невинных лондонцев и гостей». Он также заявил о том, что таких «варварских действий нет никакого оправдания».

По последним данным полиции Великобритании жертвами терактов стали шесть человек, еще более 20 человек находятся в больницах.

В ночь на 4 июня на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Есть данные о жертвах. Также сообщалось об инциденте на рыке возле Лондонского моста. В ходе нападения террористы кричали «Это за Аллаха!». На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок. В Лондоне для поимки террористов задействовали спецназ. По данным силовиков, один террорист остается на свободе, а еще один, как предполагается, был застрелен.