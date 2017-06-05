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05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
12:36  05 июня 2017 0

В Саратовской области задержан аферист, обманувший уральцев на 12 миллионов

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Люди поверили, что смогут получать 180 процентов прибылиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратовской области задержан екатеринбуржец, обманувшего 40 человек на 12 миллионов рублей. Создатель финансовой пирамиды обещал доверчивым людям прибыль 180 процентов годовых, сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу

28-летний мужчина находился в розыске за создание в Екатеринбурге финансовой пирамиды под названием «Уралмикрозайм». Он был задержан в Саратовской области при проверке документов.

«7 июня 2013 года злоумышленник зарегистрировал в Уфе фирму, при этом ее офис располагался в Екатеринбурге на улице Онежской. Директором и единственным участником организации являлся сам подозреваемый, — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. — Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Аферист принимал вклады от граждан, обещая им 180 процентов годовых. Организация функционировала полгода. На сегодняшний день в полицию обратились 40 человек. В общей сложности мужчина получил с них 12 млн рублей.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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