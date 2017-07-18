В Тюмени поймали банду обнальщиков, которые действовали с помощью платежных терминалов. Общий оборот подконтрольных организатору преступной группы фирм составил около миллиарда рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, преступная группа из шести человек действовала на территории Тюменской и Курганской областей с 2011 по 2014 год. Они использовали сеть платежных терминалов, с помощью которой получали неучтенную наличность.
Граждане с помощью терминала оплачивали различные услуги. Их деньги поступали на счет компании, услуги которой они оплачивали, через счет владельца терминала в электронном виде. Одновременно в терминале оставалась наличность, которая нигде не учитывалась. Преступная группа снимала эти деньги и за комиссию в 2-3 процента предоставляла заинтересованным лицам. Заработанные средства обнальщики тратили на личные нужды и расширение сети.
До суда обвиняемые находятся под домашним арестом. На них заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.