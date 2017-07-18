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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
14:09  18 июля 2017 1

Сеть международного фастфуда в Челябинске выставили на продажу

Конференция СПП. Челябинск., фишер юрий, михаил
Предприниматель Михаил Фишер решил начать новый проектФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять заведений быстрого питания Subway, расположенных в крупнейших торговых центрах Челябинска, выставлены на продажу. Соответствующее объявление появилось на Avito. Как сообщил «URA.RU» владелец заведений, предприниматель Михаил Фишер, он собирается заняться новым проектом, и средства от продажи этого актива будут использованы на инвестиции.

Речь идет о точках в ТРК «Куба», «Горки», «Алмаз», «Фиеста» и «Родник». «Это все приносит прибыль, бизнес полностью налажен, — заявил Михаил Фишер, подчеркнув, что продажа не связана с падением интереса потребителей к фастфуду. — Мне было интересно открывать заведения именно в крупных торговых центрах. Проект оказался успешным, но заниматься этим постоянно я не собирался». Заведения сети Subway работают по франшизе, которую в Челябинской области имеют около 40 предпринимателей.

Свой актив Михаил Фишер оценил в 36 млн рублей. По его мнению, вложенные средства окупятся за три года.

Альбина Золотухина
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