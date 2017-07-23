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23 июля 2017
Главные новости Москвы
16:41  23 июля 2017 1

Уволенный пресс-секретарь Белого дома вынес из здания холодильник

Шона Спайсера подозревают в кражеФото: Википедия

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер при увольнении забрал из правительственного здания холодильник. Мужчина вынес его из комнаты младших сотрудников пресс-службы.

По информации «Российской газеты» сначала уходящий с работы сотрудник Белого дома попросил своего подчиненного забрать мини-холодильник, в котором лежали ланч-боксы сотрудников правительства США. Получив отказ он дождался, пока все разойдутся после рабочего дня и сам вынес бытовую технику.

По словам одного из сотрудников администрации США, Спайсер вынес холодильник из здания около 20:00. Домой он его увез на собственном автомобиле.

Напомним, ранее Шон Спайсер заявлял, что собирает уступить дорогу Саре Сандерс и Энтони Скарамуччи и появившееся свободное время собирается посвятить своей семье.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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