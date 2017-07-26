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07:40  26 июля 2017 0

Пермские врачи просят Минздрав защитить их от хамства нового руководителя

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, взятка, белый халат, доктор, деньги
За последнее время из пермской детской больницы уволились 3 специалистаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермской краевой детской больнице разгорается скандал, связанный с кадровыми перестановками в руководстве учреждения. По данным «Эхо Москвы», коллектив направил обращение на имя главврача больницы Дмитрия Антонова и главы регионального Минздрава Вадима Плотникова с жалобой на хамское отношение нового руководителя.

Как стало известно, врачи недовольны тем, что на руководящий пост назначен врач-ортопед Марина Фирсова, которая с апреля временно замещала заведующую отделением — врача-неонатолога Юлию Богоявленскую. В обращении утверждается, что Фирсова «регулярно подчеркивает свой статус уже как состоявшейся заведующей клинико-диагностической поликлиникой. При этом новоиспеченный руководитель ссылается на поддержку некоего покровителя из городской администрации и заявляет, что вскоре Богоявленская окончательно прекратит работу в больнице.

Специальная комиссия с участием представителей Минздрава подтвердила факты превышения полномочий со стороны Фирсовой, но к отстранению от должности это не привело.

«Коллектив по-прежнему в очень напряженном состоянии, потому что там не очень здоровая обстановка. Конкретного ответа от главного врача не было. Он проигнорировал решение комиссии. За эти дни произошло следующее. Со слов Юлии Игоревны Богоявленской, на нее оказывалось давление. Ей советуют взять отпуск без содержания. Если подтвердятся факты, что Юлию Игоревну собираются уволить, то мы будем действовать согласно трудовому законодательству, используя все наши профсоюзные возможности», — пояснила председатель профкома краевой детской клинической больницы Наталья Блюмберг.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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