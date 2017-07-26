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19:06  26 июля 2017 0

Власти Сургута нагрянули в летние лагеря после вспышки в округе менингита. ФОТО

Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут, жердев алексей, томазова анна
Алексей Жердев замещает мэра Сургута на публичных мероприятияхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

И.о. главы Сургута Алексей Жердев и недавно назначенный директор департамента образования Анна Томазова посетили летние лагеря. Чиновники пообещали выделить дополнительное финансирование для детского отдыха.

Алексей Жердев и Анна Томазова в среду, 26 июля, побывали в двух учреждениях, где организованы летние лагеря для детей. В расположенном за пределами Сургута спортивно-оздоровительном лагере «Олимпия» и. о. мэра провел инспекцию в жилых корпусах и столовой, выслушал жалобы руководителей лагеря на устаревшее оборудование и пообещал выделить дополнительное финансирование — сбор предложений уже идет, а деньги планируется заложить в бюджет на следующий год.

В самом городе чиновники побывали в летнем лагере при школе №30. Алексей Жердев также осмотрел учреждение и не нашел никаких проблем. А после инспекции сотрудникам мэрии показали концерт воспитанники учреждения.

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В «Олимпии» чиновники не нашли особых проблем, но пообещали выделить деньги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выезд в летние лагеря в Сургуте прошел на фоне громкого скандала в Нижневартовске — там заболело энтеровирусным менингитом более 60 воспитанников местных учреждений для отдыха детей и детсадов. Как ранее сообщало «URA.RU», нарушения были найдены в работе медиков и сотрудников образовательных организаций. Сейчас по данному факту проводит проверку СКР по ХМАО. В Сургуте вспышка менингита была летом 2016 года, а в 2017-м массовой заболеваемости пока что не зафиксировано.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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