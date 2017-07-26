И.о. главы Сургута Алексей Жердев и недавно назначенный директор департамента образования Анна Томазова посетили летние лагеря. Чиновники пообещали выделить дополнительное финансирование для детского отдыха.
Алексей Жердев и Анна Томазова в среду, 26 июля, побывали в двух учреждениях, где организованы летние лагеря для детей. В расположенном за пределами Сургута спортивно-оздоровительном лагере «Олимпия» и. о. мэра провел инспекцию в жилых корпусах и столовой, выслушал жалобы руководителей лагеря на устаревшее оборудование и пообещал выделить дополнительное финансирование — сбор предложений уже идет, а деньги планируется заложить в бюджет на следующий год.
В самом городе чиновники побывали в летнем лагере при школе №30. Алексей Жердев также осмотрел учреждение и не нашел никаких проблем. А после инспекции сотрудникам мэрии показали концерт воспитанники учреждения.
Выезд в летние лагеря в Сургуте прошел на фоне громкого скандала в Нижневартовске — там заболело энтеровирусным менингитом более 60 воспитанников местных учреждений для отдыха детей и детсадов. Как ранее сообщало «URA.RU», нарушения были найдены в работе медиков и сотрудников образовательных организаций. Сейчас по данному факту проводит проверку СКР по ХМАО. В Сургуте вспышка менингита была летом 2016 года, а в 2017-м массовой заболеваемости пока что не зафиксировано.