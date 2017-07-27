Кадыров заявил, что готов уйти в отставку и уехать в Израиль

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов покинуть свой пост для того, чтобы служить в структурах, обеспечивающих безопасность мечети Аль-Акса, которая расположена на Храмовой горе в Иерусалиме и является третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.
Свое заявление политик сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели, мешавшие мусульманам посещать мечеть.
«Я против использования борьбы с терроризмом, как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения», — подчеркнул Кадыров.
Чтобы избежать конфликтов, глава Чечни предложил передать права на мечеть Иордании, отметив, что готов добровольно всю жизнь охранять святыню, передает телеканал 360.
Ранее было принято решение ужесточить меры безопасности вокруг мечети после того, как 14 июля трое боевиков-арабов убили двух израильских полицейских. Далее последовали конфликты исламской общины со стражами порядка. Только за последние два дня погибли четыре палестинца, еще сотни получили ранения различной степени тяжести.