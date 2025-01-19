«Был приказ — обнулять»: украинский солдат рассказал, зачем убил мирную жительницу

Пленный из ВСУ в Курской области доложил о приказе убивать русскоговорящих
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский военный получил приказ убивать русскоговорящих мирных жителей
Украинский военный получил приказ убивать русскоговорящих мирных жителей Фото:

Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались в убийстве женщины. Один из солдат, взятый в плен военнослужащими группировки войск «Север» рассказал, что следовал приказу командира убивать русскоговорящих жителей.

«У нас был наказ командира — обнулять (убивать — прим. URA.RU) всех, кто говорит на русском языке», — признался пленный во время допроса. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС.

Ранее другой пленный рассказал, как взрывал дома в Курахово, не проверяя, есть ли в них мирные жители. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались в убийстве женщины. Один из солдат, взятый в плен военнослужащими группировки войск «Север» рассказал, что следовал приказу командира убивать русскоговорящих жителей. «У нас был наказ командира — обнулять (убивать — прим. URA.RU) всех, кто говорит на русском языке», — признался пленный во время допроса. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС. Ранее другой пленный рассказал, как взрывал дома в Курахово, не проверяя, есть ли в них мирные жители. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...