«Был приказ — обнулять»: украинский солдат рассказал, зачем убил мирную жительницу

Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались в убийстве женщины. Один из солдат, взятый в плен военнослужащими группировки войск «Север» рассказал, что следовал приказу командира убивать русскоговорящих жителей.
«У нас был наказ командира — обнулять (убивать — прим. URA.RU) всех, кто говорит на русском языке», — признался пленный во время допроса. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС.
Ранее другой пленный рассказал, как взрывал дома в Курахово, не проверяя, есть ли в них мирные жители. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства.
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