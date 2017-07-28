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28 июля 2017
27 июля 2017
07:56  28 июля 2017 0

Украина раскритиковала заявление итальянского посла о Крыме

По мнению украинского дипломата заявление Рагальини противоречиво и двусмысленноФото: Wikimedia

Украина раскритиковала высказывание итальянского посла в России Чезаре Рагальини, назвавшего присоединение Крыма к России «голосованием за независимость». Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что заявление Рагальини противоречиво и двусмысленно.

«Он отметил, что „Крым не был первой страной, голосовавшей за независимость в Европе“, забыв, что Крым — не суверенное государство и является частью Украины», — приводит слова Перелыгина «Федеральное агентство новостей». Украинский дипломат добавил, что позиция Рагальини не совпадает с официальной позицией итальянских властей, а вопрос и вовсе находится вне его компетенции, передает «Газета.ru».

Ранее в интервью одному из итальянских СМИ Чезаре Рагальини назвал референдум о вхождении Крыма в состав РФ голосованием за независимость и подчеркнул, что это не первый подобный случай, сообщает портал «Русская планета».

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. На референдуме за возвращение Крыма проголосовало более 95% жителей. Украина результаты голосования не признает до сих пор.

Дарья Александрович
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