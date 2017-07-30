Дима Билан упал в бассейн во время концерта. ВИДЕО

Российский певец Дима Билан упал в бассейн во время выступления на фестивале «Жара» в Азербайджане. Видео падения появилось в социальных сетях.
Третий день фестиваля был посвящен певице Алле Пугачеовй. Билан вышел на сцену со знаменитой песней Примадонны «Не отрекаются любя», пишет «Комсомольская правда». Все выступление лил дождь, растроганные зрители плакали, наслаждаясь моментом, а Билан, допев последние строчки, повернулся спиной к публике, раскинул руки и упал в воду
В конце вечера Алла Пугачева призналась, что каждый раз, когда Билан исполняет ее песню, у нее наворачиваются слезы.