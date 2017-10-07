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07 октября 2017
08:25  07 октября 2017 0

Дочь Курта Кобейна оказалась в самолете, у которого в полете взорвался двигатель. ФОТО

Фрэнсис Бин Кобейн должна была лететь другим рейсомФото: Instagram space_witch666

Дочь вокалиста группы Nirvana Фрэнсис Бин Кобейн, рассказала в Instagram о том, что она чувствовала на борту лайнера Airbus A380, двигатель которого взорвался в небе над Атлантикой.

Инцидент произошел еще 30 сентября, однако девушка написала о своих переживаниях только сейчас. По ее словам, изначально она забронировала билет на другой рейс, но поменяла его, чтобы скорее оказаться дома.

«Это был момент, который изменил все, что я думала, что знала», — призналась Фрэнсис Бин Кобейн. Дочь музыканта подчеркнула, что пересмотрела свои взгляды на жизнь: «Когда я увидела, что крыло самолета прямо передо мной загорелось, я заключила сделку сама с собой. Я пообещала себе, что, если останусь жива, то не буду потворствовать социальным штампам, а просто позволю людям, которых люблю, знать, насколько сильно я люблю их».

Рейс авиакомпании Air France направлялся из Парижа в Лос-Анджелес. После ЧП экипаж принял решение совершить экстренную посадку в канадском городе Гус-Бей, трагедии удалось избежать.

Юрий Викторов
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