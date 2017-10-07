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07 октября 2017
15:24  07 октября 2017 2

Новый глава Приморья заявил, что Владивосток страдает от безвластия

Андрей Тарасенко оценил команду арестованного главы ВладивостокаФото: официальный сайт президента РФ

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко дал оценку команде управленцев мэра города Игоря Пушкарева.

Тарасенко заявил, что был знаком ранее с арестованным мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, которого следствие подозревает в мошенничестве на сумму 143 млн рублей. «В деталях уголовного дела пусть разбирается правосудие, но мужик он грамотный и сделал хорошую команду в мэрии в свое время», — цитирует слова Тарасенко ТАСС. Врио губернатора подчеркнул, что в данный момент «нельзя загонять город в безвластие, Владивосток от него страдает».

Отставка прежнего главы региона Владимира Миклушевского была принята президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября. На посту губернатора его сменил Тарасенко, работавший ранее гендиректором ФГУП «Росморпорт». С апреля 2008 по февраль 2010 года Тарасенко работал заместителем директора департамента управления делами и имущественным комплексом государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности от главного экономиста до советника заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк». В 2012-13 годах работал в Федеральном агентстве водных ресурсов, а в 2013-м — в Росморпорте.

Нина Калинина
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