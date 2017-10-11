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11 октября 2017
13:48  11 октября 2017 0

Савченко призвала Украину к войне с Россией

Савченко Надежда, савченко надежда
Надежда Савченко сделала заявление о «силовом возврате» КрымаФото: личная страница Надежды Савченко в Facebook
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Киеву не нужно исключать силовой вариант возвращения Крыма под свой контроль, заявил депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

В интервью порталу «Крым.Реалии», Савченко сказала, что вопрос Крыма можно решить только силовым путем, «когда Украина наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной». Слова нардепа приводит телеканал «Звезда».

Савченко также призналась, что хотела бы побывать в Крыму, где у нее осталось много друзей. «Сейчас ехать в Крым не представляется возможным», — посетовала Савченко, уточняет информагентство Nation News. Отправиться на полуостров она сможет только после того, как, по ее словам, Украина вернет его себе.

По ее мнению, на Западе и во всем мире к Крыму должно быть такое же отношение как и к Донбассу. При этом она не верит в то, что Европа признает Россию «агрессором».

«Евросоюз не намерен идти на подобный риск ради Украины», — констатировал депутат. При этом Савченко напомнила, что Украина назвала Россию «агрессором» по предложению Европы, сообщает «Русская планета».

Нина Калинина
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