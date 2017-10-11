Порошенко отверг предложения о компенсациях за Крым

17:30 11 октября 2017 0

Порошенко считает, что вопрос по Крыму для Украины еще не закрыт Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отказался обсуждать заявление чешского лидера Милоша Земана о том, что Москва может выплатить Киеву компенсации за Крым. Также Земан назвал вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле, — эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится», — цитирует Lenta.ru слова Порошенко, прозвучавшие в ходе выступления политика в ПАСЕ.

Ранее Земан заявил, что Россия должна выплатить Украине за Крым компенсацию в финансовой форме или нефтью и газом, сообщает «Национальная служба новостей». Земан заметил, что если противники присоединения Крыма к России попытаются вернуть территорию Украине, это будет означать начало европейской войны.