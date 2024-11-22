22 ноября 2024

Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины

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Байден обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Байден обсудил с Макроном ситуацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Штатов Джо Байден позвонил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Байден сегодня поговорил с президентом Франции Макроном по ряду глобальных и двусторонних вопросов. Они рассмотрели события на Украине, а также на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее ВС РФ поразили военный объект в Днепропетровске новыми ракетами «Орешник». Президент России Владимир Путин на второй день после боевого испытания новейшего вооружения выступил с обращением к жителям России. Таким образом он разделил свои заявления: первое (21 ноября) было адресовано США и их сателлитам, второе (22 ноября) — внутренней аудитории, объяснили эксперты URA.RU политические смыслы совещания президента с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

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Глава Штатов Джо Байден позвонил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил Белый дом. «Президент Байден сегодня поговорил с президентом Франции Макроном по ряду глобальных и двусторонних вопросов. Они рассмотрели события на Украине, а также на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Ранее ВС РФ поразили военный объект в Днепропетровске новыми ракетами «Орешник». Президент России Владимир Путин на второй день после боевого испытания новейшего вооружения выступил с обращением к жителям России. Таким образом он разделил свои заявления: первое (21 ноября) было адресовано США и их сателлитам, второе (22 ноября) — внутренней аудитории, объяснили эксперты URA.RU политические смыслы совещания президента с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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