Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины

Глава Штатов Джо Байден позвонил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил Белый дом.
«Президент Байден сегодня поговорил с президентом Франции Макроном по ряду глобальных и двусторонних вопросов. Они рассмотрели события на Украине, а также на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Ранее ВС РФ поразили военный объект в Днепропетровске новыми ракетами «Орешник». Президент России Владимир Путин на второй день после боевого испытания новейшего вооружения выступил с обращением к жителям России. Таким образом он разделил свои заявления: первое (21 ноября) было адресовано США и их сателлитам, второе (22 ноября) — внутренней аудитории, объяснили эксперты URA.RU политические смыслы совещания президента с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.