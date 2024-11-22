22 ноября 2024

На Украине испугались следующего удара «Орешника» после затишья

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный эксперт признал возможность нового оружия РФ долететь до Киева
Военный эксперт признал возможность нового оружия РФ долететь до Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новые баллистические ракеты «Орешник» способны нанести удар по пунктам принятия решений в Киеве. Возможности российского оружия признал украинский военный эксперт Дмитрий Жмайло. 

«Готовы ли они так идти ва-банк (бить по центрам принятия решений в Киеве — прим. URA.RU)? Я думаю, что после этого „Кедра“ или „Орешника“ они примут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров. Но вероятность таковая всегда остается, и ударов по Киеву, и ударов баллистики средней дальности», — рассказал Жмайло, чьи слова передало издание «РБК-Украина».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах российских военных соорудить систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник». Разработка позволит избежать гибели мирных жителей. Также военный эксперт Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU подчеркивал, что Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, поскольку пострадают лишь гражданские объекты, а командование ВСУ скроется в бункерах.

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Новые баллистические ракеты «Орешник» способны нанести удар по пунктам принятия решений в Киеве. Возможности российского оружия признал украинский военный эксперт Дмитрий Жмайло.  «Готовы ли они так идти ва-банк (бить по центрам принятия решений в Киеве — прим. URA.RU)? Я думаю, что после этого „Кедра“ или „Орешника“ они примут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров. Но вероятность таковая всегда остается, и ударов по Киеву, и ударов баллистики средней дальности», — рассказал Жмайло, чьи слова передало издание «РБК-Украина». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах российских военных соорудить систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник». Разработка позволит избежать гибели мирных жителей. Также военный эксперт Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU подчеркивал, что Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, поскольку пострадают лишь гражданские объекты, а командование ВСУ скроется в бункерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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