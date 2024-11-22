22 ноября 2024

Экс-депутата Госдумы Шеина выгнали из партии «СРЗП» после признания иноагентом

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Решение об исключении из партии принял центрального совета «СРЗП»
Решение об исключении из партии принял центрального совета «СРЗП» Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина исключили из «Справедливой России — За правду» следом после решения Министерства юстиции РФ внести его в реестр иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе «СРЗП» .

«Президиум центрального совета партии „Справедливая Россия — За правду“ принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения партии в Астраханской области О .В . Шеина», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте партии.

Отмечается, что с 2022 года риторика исключенного из партии экс-депутата шла вразрез с деятельностью «СРЗП». Его осуждение и неприятие внешней политики РФ не поддерживались руководством партии. О решении стало известно 22 ноября.

Ранее стало известно о решении Минюста РФ внести Шеина в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, экс-депутат распространял недостоверные данные о решениях органов власти.

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Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина исключили из «Справедливой России — За правду» следом после решения Министерства юстиции РФ внести его в реестр иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе «СРЗП» . «Президиум центрального совета партии „Справедливая Россия — За правду“ принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения партии в Астраханской области О .В . Шеина», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте партии. Отмечается, что с 2022 года риторика исключенного из партии экс-депутата шла вразрез с деятельностью «СРЗП». Его осуждение и неприятие внешней политики РФ не поддерживались руководством партии. О решении стало известно 22 ноября. Ранее стало известно о решении Минюста РФ внести Шеина в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, экс-депутат распространял недостоверные данные о решениях органов власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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