Экс-депутата Госдумы Шеина выгнали из партии «СРЗП» после признания иноагентом

Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина исключили из «Справедливой России — За правду» следом после решения Министерства юстиции РФ внести его в реестр иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе «СРЗП» .
«Президиум центрального совета партии „Справедливая Россия — За правду“ принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения партии в Астраханской области О .В . Шеина», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте партии.
Отмечается, что с 2022 года риторика исключенного из партии экс-депутата шла вразрез с деятельностью «СРЗП». Его осуждение и неприятие внешней политики РФ не поддерживались руководством партии. О решении стало известно 22 ноября.
Ранее стало известно о решении Минюста РФ внести Шеина в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, экс-депутат распространял недостоверные данные о решениях органов власти.
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