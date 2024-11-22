Захарова: Зеленский и Резников накаркали удары новыми ракетами «Орешник»

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Алексей Резников «накаркали» удары новых баллистических ракет «Орешник». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о еще нескольких системах, схожих с продемонстрированным оружием.
«Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Путина о нескольких системах, схожих с «Орешником», которые РФ испытывает в настоящий момент.
Ранее президент России на встрече с руководством Минобороны РФ рассказал о разработке и совершенствовании целого спектра ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул значимость таких технологий для укрепления национальной безопасности и выразил решимость увеличить их характеристики в перспективе. Главные заявления Путина со встречи с Минобороны РФ — в материале URA.RU.
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