22 ноября 2024

Захарова: Зеленский и Резников накаркали удары новыми ракетами «Орешник»

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова прокомментировала слова Путина об испытаниях схожих с «Орешником» систем
Захарова прокомментировала слова Путина об испытаниях схожих с «Орешником» систем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Алексей Резников «накаркали» удары новых баллистических ракет «Орешник». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о еще нескольких системах, схожих с продемонстрированным оружием.

«Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Путина о нескольких системах, схожих с «Орешником», которые РФ испытывает в настоящий момент.

Ранее президент России на встрече с руководством Минобороны РФ рассказал о разработке и совершенствовании целого спектра ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул значимость таких технологий для укрепления национальной безопасности и выразил решимость увеличить их характеристики в перспективе. Главные заявления Путина со встречи с Минобороны РФ — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Алексей Резников «накаркали» удары новых баллистических ракет «Орешник». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о еще нескольких системах, схожих с продемонстрированным оружием. «Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Путина о нескольких системах, схожих с «Орешником», которые РФ испытывает в настоящий момент. Ранее президент России на встрече с руководством Минобороны РФ рассказал о разработке и совершенствовании целого спектра ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул значимость таких технологий для укрепления национальной безопасности и выразил решимость увеличить их характеристики в перспективе. Главные заявления Путина со встречи с Минобороны РФ — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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