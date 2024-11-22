Неожиданно умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США

В возрасте 46 лет умер бывший офицер американской армии Скотт Беннет, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство. Об этом рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и подчеркнула, что его могли убить.
«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине... Он регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik.... После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — заявила Симоньян у себя в telegram-канале.
Она подчеркнула, что Беннет никогда не рассказывал о каких-либо болезнях и две недели назад находился в прекрасной форме. Симоньян не поверила сообщению о том, что бывший офицер США умер от рака, поскольку о подобном диагнозе ничего не знал его близкий круг общения.
Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на знакомых Беннета, что он умер из-за болезни печени. Источник в окружении бывшего офицера рассказал «Пятому каналу», что причиной смерти могла стать онкология. Он отметил, что умершего обнаружили в штате Калифорния.
Ранее Беннет обратился с просьбой к Путину предоставить ему гражданство РФ. Свое заявление бывший офицер сделал в эфире российского телевидения. Он отмечал, что мог бы помочь стране благодаря своим дипломатическим навыкам и опыте работы в разведке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.