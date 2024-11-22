22 ноября 2024

Неожиданно умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США

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Беннет умер в возрасте 46 лет
Беннет умер в возрасте 46 лет Фото:

В возрасте 46 лет умер бывший офицер американской армии Скотт Беннет, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство. Об этом рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и подчеркнула, что его могли убить.

«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине... Он регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik.... После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — заявила Симоньян у себя в telegram-канале. 

Она подчеркнула, что Беннет никогда не рассказывал о каких-либо болезнях и две недели назад находился в прекрасной форме. Симоньян не поверила сообщению о том, что бывший офицер США умер от рака, поскольку о подобном диагнозе ничего не знал его близкий круг общения.

Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на знакомых Беннета, что он умер из-за болезни печени. Источник в окружении бывшего офицера рассказал «Пятому каналу», что причиной смерти могла стать онкология. Он отметил, что умершего обнаружили в штате Калифорния.

Ранее Беннет обратился с просьбой к Путину предоставить ему гражданство РФ. Свое заявление бывший офицер сделал в эфире российского телевидения. Он отмечал, что мог бы помочь стране благодаря своим дипломатическим навыкам и опыте работы в разведке.

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В возрасте 46 лет умер бывший офицер американской армии Скотт Беннет, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство. Об этом рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и подчеркнула, что его могли убить. «Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине... Он регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik.... После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — заявила Симоньян у себя в telegram-канале.  Она подчеркнула, что Беннет никогда не рассказывал о каких-либо болезнях и две недели назад находился в прекрасной форме. Симоньян не поверила сообщению о том, что бывший офицер США умер от рака, поскольку о подобном диагнозе ничего не знал его близкий круг общения. Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на знакомых Беннета, что он умер из-за болезни печени. Источник в окружении бывшего офицера рассказал «Пятому каналу», что причиной смерти могла стать онкология. Он отметил, что умершего обнаружили в штате Калифорния. Ранее Беннет обратился с просьбой к Путину предоставить ему гражданство РФ. Свое заявление бывший офицер сделал в эфире российского телевидения. Он отмечал, что мог бы помочь стране благодаря своим дипломатическим навыкам и опыте работы в разведке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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