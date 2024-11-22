Названы 7 неожиданных способов сбросить лишний вес в области талии

Обливание прохладной водой, смех и привычка стоять, а не сидеть помогут сбросить лишний жир в области талии. Об этом сообщают индийские ученые.
«Сделать стройнее талию помогут, казалось бы, совсем простые привычки, например — регулярный прохладный душ, смех, прогулки на холоде. Даже жевание жевательной резинки приведет к потере нескольких калорий», — пишет газета The Times of India со ссылкой на специалистов.
По данным ученых существует семь простых способов, которые помогут убрать лишний жир с талии.
Холод поможет похудеть
Пребывание на холоде даже в течение пяти минут может ускорить расход калорий. Прохладная погода заставляет тело работать усерднее, чтобы поддерживать свою внутреннюю температуру, увеличивая расход энергии. Из-за этого активизируется метаболизм и человек теряет вес.
Смейтесь 10-15 минут
Если вы будете смеяться вслух 10-15 минут, это может привести к потере веса. Ученые выяснили, что смех не только улучшает настроение, но и сжигает калории. Исследование показало, что 10-15 минут хорошего смеха повышают расход энергии на 10-20%. Таким образом, человек теряет 10-40 калорий за сеанс.
Постучите ногой
Даже ерзая на стуле, вместо того, чтобы сидеть неподвижно — можно сжигать до 300 калорий за день. Кроме того, полезно делать простые движения, вплоть до постукивания ногой. Этот способ подходит для людей, например, вынужденно сидящих в ожидании своей очереди на прием.
Пейте прохладную воду
Охлажденная вода стимулирует термогенез в организме, то есть человек вынужден тратить энергию, чтобы согреться. Благодаря стакану холодной воды можно потерять 17 калорий. Холодная вода помогает метаболизму, который содействует потере веса.
Жуйте жевательную резинку
Жевательная резинка — это не просто развлечение или освежитель дыхания, но и средство для сжигания калорий. Исследование показало, что жвачка увеличивает частоту сердечных сокращений и расход энергии. По данным Университета Род-Айленда, люди потребляли меньше калорий за обедом после часового сеанса жевания резинки утром.
Стойте, а не сидите
Стояние вместо сидения поможет сжигать больше калорий. Неудивительно, что столы для стоячих становятся все популярнее. Исследования в Европейском журнале профилактической кардиологии показывают, что стояние вместо сидения в течение шести часов в день может привести к значительному сжиганию калорий.
Примите прохладный душ
Прохладный душ активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. Исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показывает, что это может значительно ускорить метаболизм. Вместе с тем, прежде чем заниматься похудением, необходимо обратиться к профильным специалистам.
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