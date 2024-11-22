22 ноября 2024

Названы 7 неожиданных способов сбросить лишний вес в области талии

Times of India: смех и жевательная резинка помогают сбросить лишний вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Жир на талии можно сбросить с помощью простых привычек
Жир на талии можно сбросить с помощью простых привычек Фото:

Обливание прохладной водой, смех и привычка стоять, а не сидеть помогут сбросить лишний жир в области талии. Об этом сообщают индийские ученые.

«Сделать стройнее талию помогут, казалось бы, совсем простые привычки, например — регулярный прохладный душ, смех, прогулки на холоде. Даже жевание жевательной резинки приведет к потере нескольких калорий», — пишет газета The Times of India со ссылкой на специалистов.

По данным ученых существует семь простых способов, которые помогут убрать лишний жир с талии.

Холод поможет похудеть

Пребывание на холоде даже в течение пяти минут может ускорить расход калорий. Прохладная погода заставляет тело работать усерднее, чтобы поддерживать свою внутреннюю температуру, увеличивая расход энергии. Из-за этого активизируется метаболизм и человек теряет вес.

Смейтесь 10-15 минут

Если вы будете смеяться вслух 10-15 минут, это может привести к потере веса. Ученые выяснили, что смех не только улучшает настроение, но и сжигает калории. Исследование показало, что 10-15 минут хорошего смеха повышают расход энергии на 10-20%. Таким образом, человек теряет 10-40 калорий за сеанс.

Постучите ногой

Даже ерзая на стуле, вместо того, чтобы сидеть неподвижно — можно сжигать до 300 калорий за день. Кроме того, полезно делать простые движения, вплоть до постукивания ногой. Этот способ подходит для людей, например, вынужденно сидящих в ожидании своей очереди на прием.

Пейте прохладную воду

Охлажденная вода стимулирует термогенез в организме, то есть человек вынужден тратить энергию, чтобы согреться. Благодаря стакану холодной воды можно потерять 17 калорий. Холодная вода помогает метаболизму, который содействует потере веса.

Жуйте жевательную резинку

Жевательная резинка — это не просто развлечение или освежитель дыхания, но и средство для сжигания калорий. Исследование показало, что жвачка увеличивает частоту сердечных сокращений и расход энергии. По данным Университета Род-Айленда, люди потребляли меньше калорий за обедом после часового сеанса жевания резинки утром.

Стойте, а не сидите

Стояние вместо сидения поможет сжигать больше калорий. Неудивительно, что столы для стоячих становятся все популярнее. Исследования в Европейском журнале профилактической кардиологии показывают, что стояние вместо сидения в течение шести часов в день может привести к значительному сжиганию калорий.

Примите прохладный душ

Прохладный душ активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. Исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показывает, что это может значительно ускорить метаболизм. Вместе с тем, прежде чем заниматься похудением, необходимо обратиться к профильным специалистам.

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Обливание прохладной водой, смех и привычка стоять, а не сидеть помогут сбросить лишний жир в области талии. Об этом сообщают индийские ученые. «Сделать стройнее талию помогут, казалось бы, совсем простые привычки, например — регулярный прохладный душ, смех, прогулки на холоде. Даже жевание жевательной резинки приведет к потере нескольких калорий», — пишет газета The Times of India со ссылкой на специалистов. По данным ученых существует семь простых способов, которые помогут убрать лишний жир с талии. Холод поможет похудеть Пребывание на холоде даже в течение пяти минут может ускорить расход калорий. Прохладная погода заставляет тело работать усерднее, чтобы поддерживать свою внутреннюю температуру, увеличивая расход энергии. Из-за этого активизируется метаболизм и человек теряет вес. Смейтесь 10-15 минут Если вы будете смеяться вслух 10-15 минут, это может привести к потере веса. Ученые выяснили, что смех не только улучшает настроение, но и сжигает калории. Исследование показало, что 10-15 минут хорошего смеха повышают расход энергии на 10-20%. Таким образом, человек теряет 10-40 калорий за сеанс. Постучите ногой Даже ерзая на стуле, вместо того, чтобы сидеть неподвижно — можно сжигать до 300 калорий за день. Кроме того, полезно делать простые движения, вплоть до постукивания ногой. Этот способ подходит для людей, например, вынужденно сидящих в ожидании своей очереди на прием. Пейте прохладную воду Охлажденная вода стимулирует термогенез в организме, то есть человек вынужден тратить энергию, чтобы согреться. Благодаря стакану холодной воды можно потерять 17 калорий. Холодная вода помогает метаболизму, который содействует потере веса. Жуйте жевательную резинку Жевательная резинка — это не просто развлечение или освежитель дыхания, но и средство для сжигания калорий. Исследование показало, что жвачка увеличивает частоту сердечных сокращений и расход энергии. По данным Университета Род-Айленда, люди потребляли меньше калорий за обедом после часового сеанса жевания резинки утром. Стойте, а не сидите Стояние вместо сидения поможет сжигать больше калорий. Неудивительно, что столы для стоячих становятся все популярнее. Исследования в Европейском журнале профилактической кардиологии показывают, что стояние вместо сидения в течение шести часов в день может привести к значительному сжиганию калорий. Примите прохладный душ Прохладный душ активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. Исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показывает, что это может значительно ускорить метаболизм. Вместе с тем, прежде чем заниматься похудением, необходимо обратиться к профильным специалистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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