Удары «Орешником» по Украине могут повториться, в эскалации виноват Запад: что сказал Песков 22 ноября

Россия не оставит без ответа страны Запада, которые производят и поставляют оружие на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что запуск российской ракеты средней дальности «Орешник» по Украине — это ответ на украинские удары западным оружием. Эти и другие заявления Пескова 22 ноября — в материале URA.RU.
Россия не обязана сообщать об ударе «Орешником»
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с запуском российской ракеты средней дальности «Орешник». Он уточнил, что российская сторона не обязана была информировать США о предстоящем ударе по Украине, так как это прерогатива национального центра, который непосредственно занимается автоматической отправкой предупреждений. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российские военные будут заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник». Однако, каким образом это будет происходить, он не уточнил.
В США должны прислушаться к заявлению Путина
Официальный представитель Кремля выразил надежду, что в Белом доме прислушаются к заявлениям президента России Владимира Путина, которые прозвучали накануне. Тогда глава страны отметил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, которые применяют свое оружие против нее. Песков заявил, что после слов Путина США должны пересмотреть свой нынешний курс, который направлен на эскалацию.
Суть обращения Путина
Песков заявил, что послание Путина вечером 21 ноября к западным лидерам — это ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. По его словам, президент РФ четко продемонстрировал границы ответных действий, которые будут ждать Запад в случае, если его слова не будут приняты во внимание.
Санкции против Газпромбанка
Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас прорабатывает варианты решения ситуации с оплатой ЕС газа после санкций США против Газпромбанка. Он уточнил, что полностью блокирующие меры в отношении России невозможны, поэтому решение будет найдено, но позже.
График Путина
Пресс-секретарь отметил, что у Путина вечером 22 ноября состоится совещание. Какие вопросы будут на нем обсуждаться, пока неизвестно.
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