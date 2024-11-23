Киев перебросил в Часов Яр элитные части ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Часов Яр элитные части для усиления обороны местного огнеупорного комбината. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ», — передает ТАСС. Отмечается, что ВСУ заводят эти подразделения малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усилить оборону опорного пункта.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли в полуохват Часов Яр на Донбассе. Он отметил, что российские силы достигли успехов по охвату населенного пункта, двигаясь как с юга, так и с севера, передает деловое издание «Взгляд».
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