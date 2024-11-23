Киев перебросил в Часов Яр элитные части ВСУ

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ВСУ заводят элитные подразделения в промзону огнеупорного завода, чтобы усилить оборону опорного пункта
ВСУ заводят элитные подразделения в промзону огнеупорного завода, чтобы усилить оборону опорного пункта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Часов Яр элитные части для усиления обороны местного огнеупорного комбината. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ», — передает ТАСС. Отмечается, что ВСУ заводят эти подразделения малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усилить оборону опорного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли в полуохват Часов Яр на Донбассе. Он отметил, что российские силы достигли успехов по охвату населенного пункта, двигаясь как с юга, так и с севера, передает деловое издание «Взгляд».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Часов Яр элитные части для усиления обороны местного огнеупорного комбината. Об этом сообщили в силовых структурах. «Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ», — передает ТАСС. Отмечается, что ВСУ заводят эти подразделения малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усилить оборону опорного пункта. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли в полуохват Часов Яр на Донбассе. Он отметил, что российские силы достигли успехов по охвату населенного пункта, двигаясь как с юга, так и с севера, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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