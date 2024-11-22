Медведев дал неутешительный прогноз после ударов ВСУ дальнобойным оружием

После использования дальнобойного оружия для ударов по России Украина откатила возможность переговоров, до которых и так было очень далеко. С заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Это не останется без последствий. Это касается, естественно, и переговоров, о которых вы сказали, но до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют», — цитирует Медведева телеканал Al Arabiya.
Ранее США разрешили ВСУ бить по территории России дальнобойным оружием. Уже были атаки. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». В мире нет способов перехватить его, говорил президент РФ Владимир Путин.
Ряд военных экспертов выразили мнение, что спецоперация закончится к весне 2025 года. На Западе придерживаются примерно таких же сроков.
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