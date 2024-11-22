22 ноября 2024

Медведев дал неутешительный прогноз после ударов ВСУ дальнобойным оружием

Медведев: использование дальнобойного оружия Киевом отдаляет переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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До переговоров очень далеко, сказал Дмитрий Медведев
До переговоров очень далеко, сказал Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После использования дальнобойного оружия для ударов по России Украина откатила возможность переговоров, до которых и так было очень далеко. С заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это не останется без последствий. Это касается, естественно, и переговоров, о которых вы сказали, но до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют», — цитирует Медведева телеканал Al Arabiya.

Ранее США разрешили ВСУ бить по территории России дальнобойным оружием. Уже были атаки. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». В мире нет способов перехватить его, говорил президент РФ Владимир Путин. 

Ряд военных экспертов выразили мнение, что спецоперация закончится к весне 2025 года. На Западе придерживаются примерно таких же сроков. 

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После использования дальнобойного оружия для ударов по России Украина откатила возможность переговоров, до которых и так было очень далеко. С заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это не останется без последствий. Это касается, естественно, и переговоров, о которых вы сказали, но до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют», — цитирует Медведева телеканал Al Arabiya. Ранее США разрешили ВСУ бить по территории России дальнобойным оружием. Уже были атаки. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». В мире нет способов перехватить его, говорил президент РФ Владимир Путин.  Ряд военных экспертов выразили мнение, что спецоперация закончится к весне 2025 года. На Западе придерживаются примерно таких же сроков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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