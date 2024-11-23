Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины (СБУ) еще в 2015 году. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Александр Мазур.
«Мои контакты, так сказать, закончились на уровне 2015 года... Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах», — сказал Мазур. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что старый состав заменили выходцами из центральной и западной Украины.
По его словам, сотрудников СБУ, которые проявляли сочувствие к России, вызывали на негласные беседы, опрашивали, а после переводили на другое место службы, как правило, ближе к боевым действиям.
Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур рассказал, что киевский режим имеет пыточные в каждом крупном городе Украины. Он уверяет, что украинские спецслужбы пытают людей током, топят и подвешивают на крюках, передает RT.
Мазур ушел в отставку в 2013 году в должности старшего инспектора в одной из инспекций центрального управления СБУ. Он продолжал оказывать службе конфиденциальное содействие по ситуации в ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру за шпионаж по материалам УФСБ России.
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