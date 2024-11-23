Экс-сотрудник СБУ: киевский режим зачистил верхушку службы еще в 2015 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудников СБУ, которые проявляли сочувствие к России, вызывали на негласные беседы
Сотрудников СБУ, которые проявляли сочувствие к России, вызывали на негласные беседы Фото:

Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины (СБУ) еще в 2015 году. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Александр Мазур.

«Мои контакты, так сказать, закончились на уровне 2015 года... Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах», — сказал Мазур. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что старый состав заменили выходцами из центральной и западной Украины.

По его словам, сотрудников СБУ, которые проявляли сочувствие к России, вызывали на негласные беседы, опрашивали, а после переводили на другое место службы, как правило, ближе к боевым действиям.

Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур рассказал, что киевский режим имеет пыточные в каждом крупном городе Украины. Он уверяет, что украинские спецслужбы пытают людей током, топят и подвешивают на крюках, передает RT.

Мазур ушел в отставку в 2013 году в должности старшего инспектора в одной из инспекций центрального управления СБУ. Он продолжал оказывать службе конфиденциальное содействие по ситуации в ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру за шпионаж по материалам УФСБ России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины (СБУ) еще в 2015 году. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Александр Мазур. «Мои контакты, так сказать, закончились на уровне 2015 года... Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах», — сказал Мазур. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что старый состав заменили выходцами из центральной и западной Украины. По его словам, сотрудников СБУ, которые проявляли сочувствие к России, вызывали на негласные беседы, опрашивали, а после переводили на другое место службы, как правило, ближе к боевым действиям. Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур рассказал, что киевский режим имеет пыточные в каждом крупном городе Украины. Он уверяет, что украинские спецслужбы пытают людей током, топят и подвешивают на крюках, передает RT. Мазур ушел в отставку в 2013 году в должности старшего инспектора в одной из инспекций центрального управления СБУ. Он продолжал оказывать службе конфиденциальное содействие по ситуации в ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру за шпионаж по материалам УФСБ России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...