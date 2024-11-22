ВСУ стремительно отступают на фронте, их положение становится катастрофическим. Российские войска успешно наступают в зоне СВО. Об этом предупреждают британские аналитики.
«Линия фронта на Украине находится под угрозой „коллапса“, поскольку российские войска забирают село за селом. Атака ВСУ на Курскую область означает, что некоторые из самых элитных войск теперь увязли в приграничье и не могут укрепить фронт», — передает Sky news со ссылкой на аналитиков.
Ранее генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что под натиском российских сил фронт ВСУ обрушился из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Он также отметил острую нехватку боеприпасов, передает RT.
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