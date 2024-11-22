22 ноября 2024

Пашинян заявил о решимости Армении осторожно наладить экономические связи с Баку

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Пашинян считает, что Баку и Ереван должны признать территориальную целостность друг друга
Пашинян считает, что Баку и Ереван должны признать территориальную целостность друг друга Фото:
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Баку и Ереван должны признать территориальную целостность друг друга в границах времен СССР и с осторожностью начать восстановление экономических связей. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать [территориальную целостность друг друга в бывших советских границах]. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое... налаживать экономические связи», — заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Он отметил, что странам действует начать восстановление отношений «очень осторожно».

Ранее президент России Владимир Путин похвалил Армению и Азербайджан за первые шаги к примирению. По его словам, страны смогли обменяться мнениями в ходе встречи на саммите БРИКС в Казани. Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

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Баку и Ереван должны признать территориальную целостность друг друга в границах времен СССР и с осторожностью начать восстановление экономических связей. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать [территориальную целостность друг друга в бывших советских границах]. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое... налаживать экономические связи», — заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Он отметил, что странам действует начать восстановление отношений «очень осторожно». Ранее президент России Владимир Путин похвалил Армению и Азербайджан за первые шаги к примирению. По его словам, страны смогли обменяться мнениями в ходе встречи на саммите БРИКС в Казани. Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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