22 ноября 2024

Конгрессмен Маккол заявил, что якобы знает о встрече Путина с Трампом по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Конгрессмен не привел подробностей встречи и не привел доказательств того, что она прошла
Конгрессмен не привел подробностей встречи и не привел доказательств того, что она прошла Фото:

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил о якобы проведенной встрече избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Подробностей он не привел, как и конкретной даты или места, где два лидера могли контактировать.

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: „Пожалуйста, не обостряйте ситуацию“, — заявил Маккол. Его слова приводит Newsweek со ссылкой на интервью Атлантическому совету, который признан Минюстом нежелательной в России организацией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг разговор Трампа и Путина. Он заявил, что публикация The Washington Post о состоявшемся звонке является «газетной уткой». Песков уточнил, что организация такого разговора требует значительной подготовки, но пока никаких шагов в этом направлении не предпринимается.

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Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил о якобы проведенной встрече избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Подробностей он не привел, как и конкретной даты или места, где два лидера могли контактировать. «Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: „Пожалуйста, не обостряйте ситуацию“, — заявил Маккол. Его слова приводит Newsweek со ссылкой на интервью Атлантическому совету, который признан Минюстом нежелательной в России организацией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг разговор Трампа и Путина. Он заявил, что публикация The Washington Post о состоявшемся звонке является «газетной уткой». Песков уточнил, что организация такого разговора требует значительной подготовки, но пока никаких шагов в этом направлении не предпринимается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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