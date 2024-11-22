Конгрессмен Маккол заявил, что якобы знает о встрече Путина с Трампом по Украине

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил о якобы проведенной встрече избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Подробностей он не привел, как и конкретной даты или места, где два лидера могли контактировать.
«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: „Пожалуйста, не обостряйте ситуацию“, — заявил Маккол. Его слова приводит Newsweek со ссылкой на интервью Атлантическому совету, который признан Минюстом нежелательной в России организацией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг разговор Трампа и Путина. Он заявил, что публикация The Washington Post о состоявшемся звонке является «газетной уткой». Песков уточнил, что организация такого разговора требует значительной подготовки, но пока никаких шагов в этом направлении не предпринимается.
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