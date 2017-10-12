14:38 12 октября 2017 0

Мария Захарова сообщила, что спецслужбы США порылись в документах российских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИДе считают снятие флагов в США «надругательством» над символами России. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Москва не давала разрешения американским властям даже дотрагиваться до флага. По ее мнению, акция Вашингтона является враждебной по отношению к дипломатическим учреждениям России, которые расположены на территории Америки, сообщает информагентство Nation News.

По словам Захаровой, спецслужбы США «порылись» в документах, которые находились в здании генконсульства России в Сан-Франциско. Она отметила, что консульские архивы неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого учреждения.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что в отношении США после этого инцидента у него сложилась неприятная ассоциация с фашистскими войсками, которые снимали и бросали на землю государственные флаги покорённых ими стран.

«Я не знаю, о чём думают в США… То ли им кажется, что они вершина мира, то ли им кажется, что они равны Богу и им никто не в состоянии ответить», — подчеркнул сенатор.

Ранее посол России Анатолий Антонов потребовал прекратить захват российской собственности в США. Как писало «URA.RU», дипломат заявил, что флаги со зданий российских представительств были сняты в нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства,