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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
09:31  12 октября 2017 0

Посол России потребовал прекратить захват российской собственности в США

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Российские дипломаты требуют вернуть флаги на здания дипмиссий в СШАФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от Вашингтона прекратить захват российской собственности, который сопровождается оскорбительными действиями.

Комментируя в эфире телеканала «Россия 24» снятие флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне, Антонов подчеркнул, что американской стороне от российских дипломатов был направлен решительный протест. «Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями», — цитирует слова посла RT.

Антонов подчеркнул, что флаги были сняты в нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства, добавляет «Федеральное агентство новостей».

По мнению дипломата, подобные шаги со стороны властей США только осложняют российско-американский диалог. «Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне», — считает Антонов.

В среду, 11 октября, в США были сорваны флаги России с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско. Госдеп подтвердил эту информацию. В начале сентября американские спецслужбы провели осмотр зданий российских дипсмиссий, подпадающих под сокращение, в том числе — генконсульства в Сан-Франциско. Спустя месяц после этого американская сторона начала взламывать закрытые дипломатами помещения.

Нина Калинина
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