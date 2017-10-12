09:31 12 октября 2017 0

Российские дипломаты требуют вернуть флаги на здания дипмиссий в США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от Вашингтона прекратить захват российской собственности, который сопровождается оскорбительными действиями.

Комментируя в эфире телеканала «Россия 24» снятие флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне, Антонов подчеркнул, что американской стороне от российских дипломатов был направлен решительный протест. «Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями», — цитирует слова посла RT.

Антонов подчеркнул, что флаги были сняты в нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства, добавляет «Федеральное агентство новостей».

По мнению дипломата, подобные шаги со стороны властей США только осложняют российско-американский диалог. «Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне», — считает Антонов.

В среду, 11 октября, в США были сорваны флаги России с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско. Госдеп подтвердил эту информацию. В начале сентября американские спецслужбы провели осмотр зданий российских дипсмиссий, подпадающих под сокращение, в том числе — генконсульства в Сан-Франциско. Спустя месяц после этого американская сторона начала взламывать закрытые дипломатами помещения.