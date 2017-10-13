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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
15:21  13 октября 2017 2

Жители Украины массово переезжают в Югру

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Все больше граждан Украины пользуются программой переселения в РФФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На заседании правительства ХМАО обсудили помощь по переезду в Югру из других государств в рамках Госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников и членов их семей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента общественных внешних связей Югры.

По словам представителя пресс-службы, на заседании правительства было предложено увеличить количество участников программы на 1420 человек. (с 280 до 1700). «Показатель предлагается к корректировке с учетом фактического числа участников государственной программы, переселившихся в автономный округ за 9 месяцев 2017 года, и прогноза участников до конца года», — добавляют в пресс-службе окружного правительства.

Согласно документам правительства, общий объем финансирования программы с 2016 по 2020 год составит около 92 млн рублей.

По словам директора регионального департамента труда и занятости Алексея Варлакова, в программе нет ограничений по количеству участников: любой желающий, подходящий по критериям, может подать заявление. Статус соотечественника ускорит получение им и членами его семьи гражданства России. В рамках программы обеспечиваются условия комфортного проживания, выделяются средства на компенсацию затрат проживания, но не более 10 тысяч рублей в месяц, также есть дополнительные федеральные меры поддержки», — сообщает Алексей Варлаков.

Также Алексей Варлаков отметил, что чаще всего в программе принимают участие переселенцы с Украины.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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