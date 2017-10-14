В доме бывшего заместителя генпрокурора Украины нашли золотую лопату. ФОТО

В доме Рената Кузьмина — первого заместителя генпрокурора Украины во время президентства Виктора Януковича — нашли золотую лопату. Фотографию необычного инструмента разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган.
«Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! Именно такая была найдена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времён Януковича в декабре прошлого года», — цитирует RT запись Саган в соцсети.
Владельцем дорогого инструмента называют отца Рената Кузьмина. В настоящее время бывший замгенпрокурора Украины находится в розыске. Как полагают в новой генпрокуратуре, в 2008—2010 годах Ренат Кузьмин получил участок земли с использованием своего служебного положения, передает телеканал 360.