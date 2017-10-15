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15 октября 2017
14 октября 2017
00:42  15 октября 2017 0

Уничтожен главный оплот террористов: Минобороны сообщило о полном освобождении Меядина

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
В боях с правительственными войсками боевики теряют город за городомФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийская армия полностью освободила городе Меядин от боевиков «Исламского государства (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город. Разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный», — цитирует Конашенкова «Лента.ру».

В Минобороны подчеркнули, что освобожденный город с 2013 года являлся одной из важнейших опорных точек для боевиков на востоке страны. Правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС в ближайшее время продолжат наступление на позиции исламистов.

Ранее стало известно, что сирийская армия выбила боевиков из Ракки — негласной столицы «Исламского государства». По данным Минобороны России, к настоящему моменту 92% территории Сирии находится под контролем правительства Башара Асада.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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