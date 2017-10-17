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Главные новости Курганской области
15:19  17 октября 2017 3

Из-за судов неразбериха на «курганской Рублевке» продолжится до нового года

Общественные слушания по вопросам отходов в Кетовском районе. Кетово Курганская обл., общественные слушания, носков александр
В Кетовском районе копятся нерешенные проблемыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Кетовского района Александр Носков заявил «URA.RU», что останется на своем посту до вынесения решения в апелляционной инстанции. Покинет ли осужденный за взятки руководитель свой пост, решится не раньше 26 октября — на эту дату назначено следующее заседание областного суда.

В случае вынесения обвинительного приговора Александр Носков, которого обвиняют в получении взятки, уже не сможет возглавлять район. Сам Носков заявил, что готов отстаивать свое честное имя в Верховном суде. Часть наблюдателей считает, что именно этот боевой настрой обвиняемого стал причиной нерешительности областных судей. «Там ничего не доказано, если такие материалы придут в Верховный суд, квалификация зауральских судей будет поставлена под сомнение», — высказал свою точку зрения один из источников, который попросил не афишировать его имя.

Судебное заседание по делу Александра Носкова. Курган, носков александр
Александр Носков намерен дойти до Верховного суда
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В случае отстранения Носкова процедура выборов нового главы займет около двух месяцев, таким образом, судьба Пригородного района, где живут 62 тысячи человек, решится в лучшем случае к Новому году. Ожидается, что на переходное время выполнять обязанности главы будет один из замов, вероятнее всего, первый заместитель Герман Хмелев. Близкие к районному руководству источники считают, что у него есть все шансы занять этот пост и на постоянной основе.

Между тем уголовные дела возбуждены не только на главу района, но и в отношении ряда глав сельсоветов в Кетовском районе. В частности, многие из них привлекаются по делу Милы Антроповой, которая обвиняется в махинациях с земельными участками. Ее уголовное дело рассматривается в районном суде с начала года, но решение до сих пор не вынесено. Некоторые из наблюдателей связывают это со слабой обвинительной базой.

«Никакого стимула у глав работать нет. Получается, проще ничего не делать — проблем будет меньше», — озвучивает настроения руководителей источник в райадминистрации. Депутат областной думы Евгений Кафеев, избранный от Кетовского района, отмечает, что дела в районе идут неплохо. «Все школы готовы, в домах тепло запустили, в последнее время не упоминается район в связи с какими-то авариями или ЧП», — отмечает депутат.

Однако с ним не согласны многие жители района. Они утверждают, что в пригороде Кургана процветают земельные махинации — за деньги любой желающий может получить землю под коттедж даже в местах, где растут вековые сосны. А вот многодетные семьи дожидаются очереди по несколько лет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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