Внук Пугачевой нашел способ заработать на Западе с помощью чужих песен

Внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке.
«Он поет каверы на известные российские хиты 2000-х. Среди них „Люби меня люби“ „Отпетых мошенников“, „На заре“ „Альянса“, „Прогулка“ Земфиры* и т.д.» — сообщает Life.ru. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами.
Ранее стало известно, что Никита Пресняков потерял возможность зарабатывать на бизнесе. Компания «Нико спорт», принадлежащая ему, столкнулась с угрозой закрытия. За прошедший год фирма, специализирующаяся на дистрибуции уличных тренажеров и установке спортивных площадок, показала отрицательный финансовый результат — убыток составил один миллион рублей.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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