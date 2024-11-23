Внук Пугачевой нашел способ заработать на Западе с помощью чужих песен

Никита Пресняков стал выступать в барах США с каверами на российские хиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Пресняков начал гастролировать в США
Никита Пресняков начал гастролировать в США Фото:

Внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке.

«Он поет каверы на известные российские хиты 2000-х. Среди них „Люби меня люби“ „Отпетых мошенников“, „На заре“ „Альянса“, „Прогулка“ Земфиры* и т.д.» — сообщает Life.ru. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков потерял возможность зарабатывать на бизнесе. Компания «Нико спорт», принадлежащая ему, столкнулась с угрозой закрытия. За прошедший год фирма, специализирующаяся на дистрибуции уличных тренажеров и установке спортивных площадок, показала отрицательный финансовый результат — убыток составил один миллион рублей.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке. «Он поет каверы на известные российские хиты 2000-х. Среди них „Люби меня люби“ „Отпетых мошенников“, „На заре“ „Альянса“, „Прогулка“ Земфиры* и т.д.» — сообщает Life.ru. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами. Ранее стало известно, что Никита Пресняков потерял возможность зарабатывать на бизнесе. Компания «Нико спорт», принадлежащая ему, столкнулась с угрозой закрытия. За прошедший год фирма, специализирующаяся на дистрибуции уличных тренажеров и установке спортивных площадок, показала отрицательный финансовый результат — убыток составил один миллион рублей. * Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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