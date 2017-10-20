22:23 20 октября 2017 0

Разгорячившуюся Магомедову никто не пытался остановить Фото: скриншот видео

В заксобрании Красноярского края депутаты прямо во время заседания перешли на «воровской» язык и начали грубо оскорблять друг друга. Особенно отличилась председатель комитета по культуре Людмила Магомедова.

Она посоветовала критиковавшему ее депутату Ивану Серебрякову «следить за базаром» и перешла на непристойные ругательства, сообщает KrasNews.com. «Иногда мне хочется сказать на то, что вы говорите, слово „бред“. Но я никогда себе этого не позволяла. Поэтому за базаром следи. Достал уже честное слово. Гандон [слово прозвучало невнятно, возможно, Магомедовала сказала „хамло“] несчастный», — сказала председатель комитета по культуре. В момент пламенной речи ее снимали видеокамеры.

На этой же сессии был избран новый спикер, им стал Дмитрий Свиридов. Примечательно, что он никак не реагировал на выходки Людмилы Магомедовой.