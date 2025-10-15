Исследование показало, что Украина бесит политиков ЕС все больше от года к году

Критика Украины в ЕС возросла на треть с 2022 года, показало исследование
Политики в странах Европейского союза стали чаще критиковать Украину. Высказываний с недовольствами стало больше на треть с 2022 года. Об этом говорится в исследовании.

«Максимальный рост осуждения Украины (свыше 30%) наблюдается в Венгрии, Словакии и Болгарии. В остальных государствах ЕС этот показатель составляет около 30%. Ключевыми поводами для критики стали экономическая нагрузка, которую создают украинские беженцы, конкуренция на рынке труда и риск эскалации конфликта», — передает газета «Известия» со ссылкой на свое исследование, которое проводилось по ключевым словам с использованием нейросети.

Ранее аналогичный рост недовольства в отношении украинцев фиксировался и в Польше, где после президентских выборов весной 2025 года усилились антиукраинские настроения, а власти приняли меры по ограничению социальных выплат для граждан Украины без официального трудоустройства.

