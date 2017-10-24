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24 октября 2017
Главные новости Москвы
10:24  24 октября 2017 0

Роскачество проверит «Докторскую» колбасу по всей стране. Будут искать ДНК собаки и лошади

партия
Эксперты будут искать фальсификатыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество начало закупать «Докторскую» колбасу по всей стране для проверки по 83 показателям качества и безопасности. Структура намерена выявить фальсификаты на отечественном рынке.

Среди прочего колбасу проверят на наличие в ее составе синтетических красителей, консервантов, сои, крахмала, а так же на присутствие в ней ДНК птицы, собаки и лошади, сообщает «Российская газета». Кроме того, экспертиза установит, есть ли в колбасе гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, которые не рекомендуются российским законодательством.

В Роскачестве подчеркнули, что по госстандарту в «Докторской» могут быть следующие компоненты: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250). Любые иные добавки исключены. Они могут присутствовать, лишь если колбаса выпускается по техническим условиям, но в этом случае у нее должно быть изменено название.

Как ранее сообщала «Русская планета», с начала года втрое возросло количество некачественной колбасы на прилавках российских магазинов. Как правило производители завышают долю мясной составляющей.

Игорь Чукреев
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