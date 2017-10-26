Автолюбители устроили драку в центре Сургута. ВИДЕО

В Сургуте вечером 25 октября автолюбители устроили драку прямо на дороге. Конфликт произошел на кольце у памятника основателям города, стычку запечатлели очевидцы и камеры наблюдения.
По записи, опубликованной пабликом «К-Информ» во «ВКонтакте» видно, как «Лада» выехала на кольцо с улицы Майской, а затем остановилась прямо на дороге. Из салона выбежали несколько человек и начали драться. В этот момент к ним подъезжала еще одна машина, но ее владелец вскоре двинулся дальше.
Спустя примерно шесть минут после драки, мужчины успокоились и вернулись в автомобиль. После этого «Лада» продолжила движение по проспекту Ленина.
Судя по видео, никакого ДТП не было. Оперативно получить комментарий в УМВД по Сургуту не удалось — в пресс-службе на звонки журналиста не ответили.