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Главные новости Югры
14:11  26 октября 2017 0

Автолюбители устроили драку в центре Сургута. ВИДЕО

Рокеры. Челябинск., драка
Причину драки по видео понять невозможноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте вечером 25 октября автолюбители устроили драку прямо на дороге. Конфликт произошел на кольце у памятника основателям города, стычку запечатлели очевидцы и камеры наблюдения.

По записи, опубликованной пабликом «К-Информ» во «ВКонтакте» видно, как «Лада» выехала на кольцо с улицы Майской, а затем остановилась прямо на дороге. Из салона выбежали несколько человек и начали драться. В этот момент к ним подъезжала еще одна машина, но ее владелец вскоре двинулся дальше.

Спустя примерно шесть минут после драки, мужчины успокоились и вернулись в автомобиль. После этого «Лада» продолжила движение по проспекту Ленина.

Судя по видео, никакого ДТП не было. Оперативно получить комментарий в УМВД по Сургуту не удалось — в пресс-службе на звонки журналиста не ответили.

Виктор Дорофеев
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