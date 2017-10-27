Жительница Копейска в купленной банке консервированного гороха обнаружила «жирного червя». Фотографиями своей находки женщина поделилась в социальных сетях.
В паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» горожанка рассказала, что купила горошек в одном из супермаркетов города: «Все бы ничего, но, открыв банку, обнаружила внутри сначала различный мусор (мелкие палки, какие-то веточки), а на дне банки меня ждал сюрприз в виде жирного червя».
Запись за день набрала почти шесть тысяч просмотров и около сорока комментариев. Некоторые пользователи принялись шутить о находке, другие отреагировали на фотографии с отвращением.
«Самый смак, как говорится, на донышке! Может, это китайская версия со вкусностями», — посмеялся Виктор.
«Протеин бесплатный», — написал Алексей.
«Фу, какая гадость, этот ваш зелёный горошек!» — добавила Татьяна.
«Мне бы плохо стало, если бы я это увидела», — прокомментировала Мария.