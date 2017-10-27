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Главные новости Челябинской области
13:54  27 октября 2017 4

Жительница Челябинской области нашла «жирного червя» в банке с горохом. ФОТО

Насекомых горожанка обнаружила на самом дне банкиФото: группа «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»

Жительница Копейска в купленной банке консервированного гороха обнаружила «жирного червя». Фотографиями своей находки женщина поделилась в социальных сетях.

В паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» горожанка рассказала, что купила горошек в одном из супермаркетов города: «Все бы ничего, но, открыв банку, обнаружила внутри сначала различный мусор (мелкие палки, какие-то веточки), а на дне банки меня ждал сюрприз в виде жирного червя».

Запись за день набрала почти шесть тысяч просмотров и около сорока комментариев. Некоторые пользователи принялись шутить о находке, другие отреагировали на фотографии с отвращением.

«Самый смак, как говорится, на донышке! Может, это китайская версия со вкусностями», — посмеялся Виктор.

«Протеин бесплатный», — написал Алексей.

«Фу, какая гадость, этот ваш зелёный горошек!» — добавила Татьяна.

«Мне бы плохо стало, если бы я это увидела», — прокомментировала Мария.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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