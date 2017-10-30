В Госдуме пообещали уничтожить ИГИЛ в 2018 году

В Госдуме рассчитывают победить террористов в 2018 году
Глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что до конца 2018 году сирийская армия восстановит контроль над восточной границей страны. Благодаря этому запрещенная на территории РФ организация ИГИЛ прекратит свое существование.
Как сообщает Life, по словам Шаманова, российские военные практически выполнили все свои задачи. Тем не менее российская авиация продолжает поддерживать сирийскую армию, пишет агентство Nation News.
Как ранее сообщали СМИ, в ближайшее время российские части покинут Сирию.