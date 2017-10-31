Глава ВТБ Костин вышел к инвесторам в костюме Сталина. ФОТО

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вышел к инвесторам на праздничном вечере для гостей инвестиционного форума в образе, напоминающем советского политического и государственного деятеля Иосифа Сталина.
Первый заместитель председателя правления Юрий Соловьев вскоре присоединился к Костину на сцене. Образ, в котором Соловьев предстал перед публикой, напоминает советского государственного деятеля Никиту Хрущева, сообщает Financial Times. Костин и Соловьев приветствовали гостей фразой «Инвесторы всего мира объединяйтесь!»
В банке изданию пояснили, что в этом году отмечается 100 лет со дня Октябрьской революции, в связи с этим организаторы стилизовали праздничный вечер для инвесторов под 50-е годы. Костин и Соловьев были одеты в типичные костюмы того времени. Возможно, что некоторые гости увидели в их образах сходство с известными историческими фигурами. Речи для праздничного события также были шуткой в духе 50-х.