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31 октября 2017
21:43  31 октября 2017 0

Глава ВТБ Костин вышел к инвесторам в костюме Сталина. ФОТО

Возложение венков к Вечному огню и торжественное построение челябинского гарнизона в честь Дня Победы. Акция
Праздничный вечер для для гостей инвестиционного форума стилизовали к юбилею революцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вышел к инвесторам на праздничном вечере для гостей инвестиционного форума в образе, напоминающем советского политического и государственного деятеля Иосифа Сталина.

Первый заместитель председателя правления Юрий Соловьев вскоре присоединился к Костину на сцене. Образ, в котором Соловьев предстал перед публикой, напоминает советского государственного деятеля Никиту Хрущева, сообщает Financial Times. Костин и Соловьев приветствовали гостей фразой «Инвесторы всего мира объединяйтесь!»

В банке изданию пояснили, что в этом году отмечается 100 лет со дня Октябрьской революции, в связи с этим организаторы стилизовали праздничный вечер для инвесторов под 50-е годы. Костин и Соловьев были одеты в типичные костюмы того времени. Возможно, что некоторые гости увидели в их образах сходство с известными историческими фигурами. Речи для праздничного события также были шуткой в духе 50-х.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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