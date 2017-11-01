Курчатовский райотдел полиции Челябинска возбудил уголовное дело по факту воровства 2 млн рублей со счета местного жителя Андрея В. Преступникам грозит до 10 лет колонии, согласно ч.4 ст. 150 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.
Уголовное дело было возбуждено 4 октября. Расследование продолжается. Преступники пока не задержаны.
О серии краж денег со сберегательных счетов стало известно накануне. Один из пострадавших, Андрей В., и его адвокат Наталья Гребенщикова рассказали корреспонденту «URA.RU», что неизвестный пришел в офис Сбербанка и по поддельному паспорту снял чужие 2 млн рублей.
Потерпевшие не исключают, что преступники как-то связаны с сотрудниками Сбербанка. «Мошенник знал состояние счета. Знал, что у нас заблокирована моментальная карта, поэтому спокойно пришел оформлять новую. Открывал карту в том дополнительном офисе, где мы никогда не были и где нас не знали в лицо. Ловко подделал подпись мужа, состоящую из нескольких элементов. Три дня снимал деньги, зная, что у нас не подключено СМС-информирование», — рассказала Юлия В., супруга потерпевшего.
Аналогичный случай произошел год назад. Тогда преступник успел вывести 3 млн рублей со счета другого челябинца. В обоих случаях мошенникам удалось безнаказанно скрыться.
В пресс-службе Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» «URA.RU» заявили, что решение о возврате денег будет приниматься только после расследования уголовного дела. «Банк провел собственное служебное расследование ситуации с клиентом. Признаков мошенничества со стороны сотрудников банка не выявлено. Банк содействует правоохранительным органам в расследовании уголовного дела по заявлению В. Окончательное решение по данной ситуации будет принято банком после получения результатов рассмотрения уголовного дела», — заявили в финучреждении в ответ на запрос «URA.RU».