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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
10:29  01 ноября 2017 3

Челябинская полиция возбудила дело о кражах миллионов со счетов клиентов Сбербанка

Нападение на Сбербанк Курган, группа быстрого реагирования
В банке обещают вернуть деньги, но только после расследования уголовного делаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курчатовский райотдел полиции Челябинска возбудил уголовное дело по факту воровства 2 млн рублей со счета местного жителя Андрея В. Преступникам грозит до 10 лет колонии, согласно ч.4 ст. 150 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

Уголовное дело было возбуждено 4 октября. Расследование продолжается. Преступники пока не задержаны.

О серии краж денег со сберегательных счетов стало известно накануне. Один из пострадавших, Андрей В., и его адвокат Наталья Гребенщикова рассказали корреспонденту «URA.RU», что неизвестный пришел в офис Сбербанка и по поддельному паспорту снял чужие 2 млн рублей.

Потерпевшие не исключают, что преступники как-то связаны с сотрудниками Сбербанка. «Мошенник знал состояние счета. Знал, что у нас заблокирована моментальная карта, поэтому спокойно пришел оформлять новую. Открывал карту в том дополнительном офисе, где мы никогда не были и где нас не знали в лицо. Ловко подделал подпись мужа, состоящую из нескольких элементов. Три дня снимал деньги, зная, что у нас не подключено СМС-информирование», — рассказала Юлия В., супруга потерпевшего.

Аналогичный случай произошел год назад. Тогда преступник успел вывести 3 млн рублей со счета другого челябинца. В обоих случаях мошенникам удалось безнаказанно скрыться.

В пресс-службе Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» «URA.RU» заявили, что решение о возврате денег будет приниматься только после расследования уголовного дела. «Банк провел собственное служебное расследование ситуации с клиентом. Признаков мошенничества со стороны сотрудников банка не выявлено. Банк содействует правоохранительным органам в расследовании уголовного дела по заявлению В. Окончательное решение по данной ситуации будет принято банком после получения результатов рассмотрения уголовного дела», — заявили в финучреждении в ответ на запрос «URA.RU».

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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