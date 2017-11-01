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01 ноября 2017
13:10  01 ноября 2017 0

Границу между Крымом и Украиной закрыли

Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, фсб
ФСБ перекрыла границуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Пограничные переходы между Республикой Крым и Украиной временно закрыты. Через границу не пускают ни транспорт, ни пешеходов. В управлении ФСБ по Крыму заявили, что пропуск через границу приостановлен «по техническим причинам».

Как напоминает телеканал 360, на границе полуострова с Украиной располагаются три пропускных пункта: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Ранее сообщалось, что в Крыму были повреждены две нитки газопровода и опоры линии электропередачи. Крымские власти не исключают, что имела место диверсия.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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