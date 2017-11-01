Границу между Крымом и Украиной закрыли

ФСБ перекрыла границу
Пограничные переходы между Республикой Крым и Украиной временно закрыты. Через границу не пускают ни транспорт, ни пешеходов. В управлении ФСБ по Крыму заявили, что пропуск через границу приостановлен «по техническим причинам».
Как напоминает телеканал 360, на границе полуострова с Украиной располагаются три пропускных пункта: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
Ранее сообщалось, что в Крыму были повреждены две нитки газопровода и опоры линии электропередачи. Крымские власти не исключают, что имела место диверсия.