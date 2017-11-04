Глава Apple сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

09:45 04 ноября 2017 0

Тим Кук считает, что в рассрочку гаджет доступен любому ФОТО: Tim Cook, Twitter

Глава компании Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с покупкой кофе. Новый гаджет можно приобрести, выплачивая 33 $ в месяц, — слова Кука передает CNBC.

«Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен», — отметил глава Apple.

Новинка от Apple поступила в магазины 3 ноября. В Москве очередь за iPhone X начали занимать за сутки до начала продаж. Медикам дважды пришлось выезжать на вызов, чтобы оказать помощь стоявшим в очереди, напоминает Nation News.

Федеральная антимонопольная служба России намерена провести проверку после жалобы на одинаковые цены на iPhone X, пишет RT. Минимальная цена iPhone Х с объёмом в 64 Гб составляет 79,99 тыс. рублей, в 256 Гб — 91,99 тыс. рублей.