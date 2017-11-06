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06 ноября 2017
05 ноября 2017
12:35  06 ноября 2017 0

Япония оставит без денег всех, кто помогает КНДР в разработках ядерного оружия

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне
США и Япония готовят новые санкции против Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU

Давление на Пхеньян должно быть максимально усилено, чтобы Северная Корея прекратила свои ядерные разработки. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас не время диалога ради диалога — время оказать максимальное давление на КНДР», — цитирует Абэ «Федеральное агентство новостей».

Одна из мер давления — блокировка в японских банках счетов физлиц и организаций, оказывающих поддержку КНДР в работе над ядерным оружием. Всего под санкции попали 35 граждан и организаций, передает «Экономика сегодня».

Также Япония согласилась закупить у США новое вооружение, чтобы сбивать ракеты КНДР, уточняет «Национальная служба новостей».

Совместная пресс-конференция лидеров Японии и США была посвящена итогам переговоров по вопросу «военного решения проблемы КНДР». Синдзо Абэ отметил, что позиция Японии по Северной Корее солидарна с позицией Штатов. Заявление премьер-министра Японии транслировали в Белом доме.

Виктор Жуков
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