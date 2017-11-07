Гиперзвуковые ракеты появятся у армии США через десятки лет
США назвали приблизительную дату создания сверхзвукового беспилотного летательного аппарата. По словам эксперта американских ВВС Джеффри Захариаса, такое оружие будет выпущено не ранее чем через 30 лет непрерывного технологического развития.
Примерно в это же время будут готовы и сверхзвуковые платформы для запуска ракет. Сами же гиперзвуковые ракеты могут быть приняты на вооружение армии США уже в 2020-х годах, добавил эксперт.
Если сравнивать с Россией, гиперзвуковая противокарабельная ракета «Циркон» может быть запущена с пусковых установок 3С14, которые также подходят для ракет «Калибр» и «Оникс», пишут «Известия».