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07 ноября 2017
06 ноября 2017
03:11  07 ноября 2017 0

США озвучили сроки создания гиперзвукового оружия

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, парад, катюша, день победы, 9 мая, ракеты
Гиперзвуковые ракеты появятся у армии США через десятки летФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

США назвали приблизительную дату создания сверхзвукового беспилотного летательного аппарата. По словам эксперта американских ВВС Джеффри Захариаса, такое оружие будет выпущено не ранее чем через 30 лет непрерывного технологического развития.

Примерно в это же время будут готовы и сверхзвуковые платформы для запуска ракет. Сами же гиперзвуковые ракеты могут быть приняты на вооружение армии США уже в 2020-х годах, добавил эксперт.

Если сравнивать с Россией, гиперзвуковая противокарабельная ракета «Циркон» может быть запущена с пусковых установок 3С14, которые также подходят для ракет «Калибр» и «Оникс», пишут «Известия».

Сергей Демин
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