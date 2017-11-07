Социальная сеть «Одноклассники» 7 ноября в прямом эфире проведет трансляцию гала-концерта Мариинского театра в честь 100-летнего юбилея Великой Октябрьской революции. В мероприятии примет участие группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.
Трансляция выступления стартует в 19 часов по московскому времени в группе Пятого канала в «Одноклассниках». События Октябрьской революции покажут на Новой сцене театра в форме ролевой игры с детьми, которая будет чередоваться с музыкальными номерами. Кроме Шнурова и его команды на сцене выступят Театр балета Бориса Эйфмана, Кубанский казачий хор, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, а также оркестр, хор и балетная труппа Мариинского театра.
Кроме этого, в постановке участвуют Детская студия Мариинского театра, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Музыкально-драматический театр «Синяя Птица» и коллектив Jazz & Musical School.
«Одноклассники» предлагают посмотреть трансляцию в десктопной и мобильной версиях сайта, а также приложениях для iOS и Android.
Видео: страничка Сергея Шнурова в соцсети Instagram